BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Offenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es bei den Aufzügen in der Südunterführung zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll sich ein 25-Jähriger vor einer 39-jährigen Reisenden entblößt und sich im Anschluss selbst befriedigt haben. Danach flüchtete er in Richtung Stadtmitte, wo er aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung durch Beamte des ...

mehr