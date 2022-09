Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es bei den Aufzügen in der Südunterführung zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll sich ein 25-Jähriger vor einer 39-jährigen Reisenden entblößt und sich im Anschluss selbst befriedigt haben. Danach flüchtete er in Richtung Stadtmitte, wo er aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg festgenommen werden konnte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den gambischen Staatsangehörigen aufgenommen.

