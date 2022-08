Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B64

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B64 in Telgte ein Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen. Die beiden Beteiligten waren mit ihren PKW in Fahrtrichtung Warendorf unterwegs. Als die vorausfahrende 20-jährige Frau aus Warendorf mit ihrem Opel-Adam nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, fuhr der 20-jährigen Mann aus Warendorf mit seinem Opel-Corsa auf deren PKW auf. Beide Fahrzeugführer wurden dabei verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschadenswert wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. D B64 war zeitweise gesperrt.

