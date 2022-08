Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Verkehrsunfall mit Verletzten am Orkotten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, gegen 12:55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Alverskirchen mit seinem Kleinkraftrad den Orkotten in Richtung Münstertor. Eine 36-jährige Frau aus Berlin fuhr mit ihrem PKW in die gleiche Richtung und beabsichtigte links in eine Zufahrt abzubiegen. Der Zweiradfahrer fuhr auf ihren PKW auf und verletzte sich dabei leicht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell