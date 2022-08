POL-WAF: Oelde. Sonderkontrollen in puncto Geschwindigkeit

Warendorf (ots) - Auf der B 64 in Beelen ist es am Donnerstagabend (11.08.2022, 22.10 Uhr) zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Harsewinkel fuhr mit seinem Auto Richtung Herzebrock-Clarholz, als er an einer roten Ampel anhielt. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Langeberg war in gleicher Richtung unterwegs und fuhr auf das Auto des Harsewinklers auf. Rettungskräfte brachten ihn ...

