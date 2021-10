Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Werkzeug gestohlen +++ Hage

Hilgenriedersiel - Seesack mit Drogen angespült +++ Norden - Radfahrerin verletzt +++ Wirdum - Scheune brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Werkzeug gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Norden Werkzeuge gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, in einem Rohbau in der Osterstraße. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Hage / Hilgenriedersiel - Seesack mit Drogen angespült

In Hilgenriedersiel wurde ein Seesack mit Drogen angespült. Bei Aufräumarbeiten im Deichvorland wurde am Donnerstagnachmittag ein verdächtiger Seesack aufgefunden und der Polizei gemeldet. In dem Seesack befanden sich rund 25 Kilogramm Kokain. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der Drogen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden wurde am Donnerstag eine Fahrradfahrerin verletzt. Gegen 9 Uhr war eine 68 Jahre alte Frau mit einem Nissan auf der Itzendorfer Straße in Richtung Ostermarsch unterwegs und wollte nach rechts auf die Norddeicher Straße fahren. Im Kreuzungsbereich übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 62 Jahre alte Fahrradfahrerin, die die Norddeicher Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 62 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Brandgeschehen

Wirdum - Scheune brannte

In der Marienhafer Straße in Wirdum kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Brandgeschehen. Aus bisher unbekannter Ursache fing ein Scheunentrakt auf einem landwirtschaftlichen Hof Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1 Uhr alarmiert. Die Feuerwehren Wirdum, Upgant-Schott, Osteel und Norden konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Schadenssumme liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell