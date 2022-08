Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Walstedder Straße (L 671)

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 58-jährige Ahlenerin mit ihrem VW-Golf die Walstedder Straße in Fahrtrichtung Walstedde. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft bog die Pkw-Fahrerin nach rechts in eine Grundstückszufahrt ab und stieß mit dem dreirädrigen, elektrischen Kleinkraftrad eines 54-jährigen Walstedders zusammen, der den parallel entlang der Straße verlaufenden Geh- und Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel dieser aus seinem Fahrzeug und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Der Gesamtschade wurde auf 9.000 Euro geschätzt.

