Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Rabiater Dieb attackiert Ladendetektiv und flüchtet - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. August 2022, 15:00 Uhr

Ein Unbekannter wehrte sich gestern besonders aggressiv, als er von einem Ladendetektiv auf frischer Tat bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Derendorf beobachtet und festgehalten wurde. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und sucht Zeugen.

Ein Sicherheitsangestellter des Geschäfts an der Münsterstraße hatte den Mann dabei beobachten können, wie dieser mehrere Flaschen, unter anderem hochprozentigen Alkohol, in seiner mitgeführten Tasche verstaut hatte. Als er den Dieb am Ausgang abpasste und aufforderte, ihm ins Büro zu folgen, versuchte der Angesprochene zu flüchten. Der Ladendetektiv konnte ihn zunächst festhalten. Durch mehrere Faustschläge gelang es dem Dieb sich loszureißen und davonzurennen. Zusammen mit einem weiteren Mann nahm der Detektiv die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden an der Kreuzung Münsterstraße/Rather Straße einholen. Hier zerschlug der Unbekannte eine der gestohlenen Flaschen und bedrohte seine Verfolger mit dem abgeschlagenen Flaschenhals. So verschaffte er sich einen Vorsprung, bis sich seine Spur schließlich in Höhe des Hilde-und-Joseph-Neyses-Platz verlor. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der aggressive Dieb ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat schwarze Haare. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer weißen kurzen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 34 unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

