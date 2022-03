Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Bagger ins Sieltief gestürzt

Norden/Krummhörn (ots)

Sonstiges Geschehen

Greetsiel - Bagger ins Sieltief gestürzt

In Greetsiel kam es am Dienstag auf dem Greetsieler Sieltief gegen 10.30 Uhr zu einem Betriebsunfall. In Höhe eines Bootsverleihs kenterte nach ersten Erkenntnissen bei Böschungsarbeiten ein Ponton, auf dem sich ein Bagger befand. Der Bagger stürzte ins Sieltief. Der 66-jährige Fahrer konnte sich mit einem Sprung retten und an Land schwimmen. Er blieb unverletzt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr legten eine Ölsperre aus. Auch Mitarbeiter des Entwässerungsverbands und des DRK waren vor Ort. Eine Bergung des Baggers steht derzeit noch aus.

