Polizei Düsseldorf

POL-D: Josef-Kardinal-Frings-Brücke - Pedelecfahrer prallt gegen Laternenmast - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Josef-Kardinal-Frings-Brücke - Pedelecfahrer prallt gegen Laternenmast - Schwer verletzt

Donnerstag, 11. August 2022, 22:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke wurde ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei fuhr ein 51 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Pedelec auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Richtung Düsseldorf. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er gegen einen dortigen Laternenmast und verletzte sich in der Folge schwer. Ein Notarztwagen brachte den Düsseldorfer in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell