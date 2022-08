Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Brutaler Raub auf Pizzaboten - Täter gaben Schüsse mit Schreckschusswaffe ab - Kriminalpolizei fahndet nach Räubertrio

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. August 2022, 00:15 Uhr

Ein Pizzabote wollte Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Rennbahnstraße eine Bestellung ausliefern. Hier wurde er von mehreren Tätern bedroht, geschlagen und aus einer Schreckschusswaffe beschossen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Portemonnaie des Geschädigten in einem Pkw vom Tatort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 49-Jährige aus Ratingen von dem Tätertrio mit der telefonischen Bestellung auf den Parkplatz gelockt. An der angegebenen Lieferörtlichkeit gingen die Täter den Pizzaboten sofort mit Schlägen, vermutlich mit einem Hammer, gegen den Kopf an. Dabei wurde auch mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Geschädigten geschossen. Nachdem das Räubertrio die Geldbörse des Ratingers entwendet hatte, flüchteten diese mit einem Pkw vom Tatort. In dem Portemonnaie befand sich eine geringe dreistellige Eurosumme an Tageseinnahmen. Im Rahmen der Sofortfahndung konnten Einsatzteams auf dem Parkplatz des Wildparks in Tatortnähe das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter auffinden. In dem VW Polo wurden diverse Beweisgegenstände, unter anderem ein detaillierter Tatplan, sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Räubertrios dauern an. Mögliche Zusammenhänge zu weiteren Raubsachverhalten werden derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell