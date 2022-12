Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mainhardt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Kurz vor 12:30 Uhr war ein Biker mit seiner Yamaha-Maschine auf der B14 aus Richtung Stuttgart in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall unterwegs. Etwa auf Höhe Riegenhof wollte er einen vorausfahrenden LKW überholen und übersah dabei ein einen entgegenkommenden Audi A4. Der Biker stieß frontal mit dem PKW zusammen. Dabei wurde er schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Audi-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Durch umherfliegende Metallteile wurde ein weiterer PKW beschädigt, so dass insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Die B14 war in Folge des Unfalls zunächst voll gesperrt, bevor die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeileitete.

