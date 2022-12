POL-AA: Backnang: Fahndung nach Einbruch

Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Einbruch Ein Einbrecher hebelte im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag das Tiefgaragentor eines Mehrfamilienhauses Am Stephansplatz auf und gelangte so in das Innere. Nach bisherigen Feststellungen wurde aus der Garage nichts entwendet. Der Schaden am Tor wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Personen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten ...

