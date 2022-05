Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brandstellen im Wald

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 17.10 Uhr, entdeckte ein Spaziergänger in einem Waldstück in Stukenborg links hinter einer Brücke zwei Brandstellen in einer Größe von ca. 50m² und ca. 10m². Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Es wurde von der Feuerwehr Langförden gelöscht.

Lohne - Blumenkübel gerät in Brand

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 23.48 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Blumenkübel in der Bahnhofstraße, welcher an einem Geländer befestigt war, in Brand. Die Feuerwehr Lohne löschte das Feuer.

Damme - Küchenbrand

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 22.15 Uhr, entzündete sich in einer Dachgeschosswohnung Am Kirchplatz ein auf einer Herdplatte befindlicher Kochtopf mit Öl und es kam zu einem Fettbrand. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Damme war ebenfalls vor Ort.

Bakum - Mehrere Verstöße bei Tiertransport festgestellt

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 10.30 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Harmer Straße einen doppelstöckigen Bullentransport und mussten dabei mehrere Verstöße feststellen. Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, da die Widerristhöhe von mehreren Bullen nicht eingehalten wurde. Darüber hinaus bestand eine Überhöhe des Anhängers und eine Überladung um mehr als 15% sowie eine Überschreitung der Gesamtlänge der Kombination.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 14.35 Uhr geriet ein 26-jähriger Autofahrer mit Anhänger aus Vechta auf der Overbergstraße in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten sie feststellen, dass Fahrer nicht im Besitz einer hierfür notwendigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 16.42 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Dinklage auf der Langen Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 19.30 Uhr, fuhr 68-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Bremer Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ausparken einen schwarzen BMW, welcher auf einem Parkplatz vor einem Sonderpostenmarkt in der Sanderstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Kleinwagen handeln, welcher im vorderen rechten oder linken Bereich Beschädigungen aufweisen müsste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 15.20 Uhr, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Dinklage von einem Grundstück der Quakenbrücker Sraße auf den Geh-/Radweg. Zur gleichen Zeit fuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Dinklage auf dem Geh-/Radweg in Richtung Carum. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrradfahrerin aus und stürzte zu Boden. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Zur näheren Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht - hier insbesondere ein Fahrer eines Klein-LKW, der Erste Hilfe leistete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, zwischen 18:45 und 19:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Vördener Straße stadteinwärts und streifte hierbei einen geparkten weißen Sprinter der Marke Daimler. Am Außenspiegel entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Dienstag, 3. Mai 2022, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Straße In der Linnert, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

