Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - E-Bike-Diebstahl

Am Mittwoch, 27. April 2022, zwischen 8.45 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-E-Bike der Marke Gazelle, welches bei einem Friedhof im Mühlenweg abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Ramsloh - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 27. April 2022, zwischen 8.00 Uhr und 15.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Holländisches Damenrad, welches bei einer Schule in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 8.00 Uhr, fuhr 54-jähriger Autofahrer aus Oldenburg auf der B72 von Cloppenburg in Richtung Friesoythe. Auf Höhe einer Tankstelle musste er verkehrsbedingt warten und bremste seinen Pkw ab. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg fuhr dabei auf den Oldenburger auf. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 13.20 Uhr, fuhren ein 36-jähriger Friesoyther mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine und eine 21-jährige Autofahrerin aus Esterwegen auf der B401 in Richtung Oldenburg. Der 36-jährige Friesoyther leitete auf dieser Strecke einen linksseitigen Abbiegevorgang ein und kollidierte mit der im Überholvorgang befindlichen 21-jährigen Autofahrerin. Sie sowie ihre zwei Mitfahrer (m/41 & w/44) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 17.19 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz der Gemeinde Barßel in der Langen Straße in Schrittgeschwindigkeit. Dabei kreuzte ein 11-jähriges Kind mit dem Fahrrad hinter einer Hausecke seinen Weg. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei schwer. Es wurde in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell