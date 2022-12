POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfall

Aalen (ots) - aktuell ist die Polizei in der Innenstadt auf der Suche nach einem flüchtigen Täter. Dieser versuchte in einen Juwelier in der Blockgasse einzubrechen. Zurzeit ist hier auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 entgegen Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 ...

mehr