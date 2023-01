POL-CE: Vollbrand eines Holzunterstandes

Celle (ots) - Bergen - Am 23.12.2022, gegen 4:10 Uhr, sind durch eine bislang unbekannte Täterschaft Teile des Zauns der Kindertagesstätte in der Schulstraße, Bergen, beschädigt worden. Am 26.12.2022, gegen 3:40 Uhr, hat auf dem Spielplatz in der Straße Heisterkamp, Bergen, ein Kanister gebrannt. Wer hier Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wendet sich an die Polizei in Bergen, unter 05051/471660. ...

