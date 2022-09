Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Holthuser Straße, Samstag, 17.09.2022, 23.10 Uhr

NORTHEIM (mho) - 30-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Holthuser Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Seesen mit seinem Fahrzeug die Holthuser Straße. Hierbei stieß er gegen einen dort parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfallhergang und informierten die Polizei. Der Unfallverursacher konnte daraufhin durch die Polizei ermittelt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass der Verursacher "Absolut Fahruntüchtig" war.

Im Anschluss wurde der 30-jährige zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 30-jährigen wurden durch die Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.500 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Verursacher leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell