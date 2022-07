Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen drei Kleintransporter auf und erbeuten Werkzeug: Polizei sucht Zeugen

Kassel:

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes mindestens drei Kleintransporter im Kasseler Stadtgebiet aufgebrochen. Vermutlich gehen die drei Fälle auf das Konto ein und derselben Täter, die es auf Werkzeug in den Firmenfahrzeugen abgesehen hatten. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Zunächst hatten die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen weißen Mercedes Vito aufgebrochen, der im Vautswiesenweg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug einer Straßenbaufirma wurden verschiedene Werkzeugteile gestohlen. Durch das Aufhebeln der hinteren Seitentür richteten die Aufbrecher zudem einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Auch in der Feerenstraße war ein weißer Mercedes Vito das Ziel der unbekannten Täter. Über eine aufgebrochene Schiebetür drangen sie in den Kleintransporter einer Heizungsfirma ein und erbeuteten hochwertiges Werkzeug der Hersteller Hilti und Bosch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Bei dem letzten bekannten Tatort in der Knorrstraße brachen die Täter auf noch nicht abschließend geklärte Weise in einen weißen Mercedes Sprinter ein und stahlen aus dem Laderaum Spezialwerkzeug für Windkraftanlagen. Der Mitarbeiter hatte die offenstehende Hintertür des Fahrzeugs am Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei gerufen. Wann genau am Wochenende der Aufbruch stattfand, ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise zu den Taten werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

