Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Willingen, tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrer

Kassel (ots)

Am Freitag, 15.07.2022, gg. 20:25 Uhr, kam es in Willingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Radfahrer aus einem Willinger Ortsteil befuhr mit seinem Fahrrad einen abschüssigen geteerten Feldweg, der die B 251 in Richtung Ortslage Willingen-Bömighausen quert. Vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wollte der Radfahrer die B 251 queren und stieß dabei seitlich gegen den Pkw einer aus Richtung Korbach kommenden und in Richtung Willingen fahrenden 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Brilon. Trotz sofortiger Versorgung der Verletzungen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Gesamtsachschadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 5000 Euro. Die B 251 ist derzeit voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. Ein Unfallsachverständiger wurde mit der Unfallursachenermittlung beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell