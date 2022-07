Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Einsatz nach häuslicher Gewalt: Zwei 21-jährige Frauen und zwei Polizisten verletzt

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei von einer 21-jährigen Frau nach Fuldatal-Wahnhausen gerufen, da sie dort gemeinsam mit der Mitarbeiterin eines Frauenhauses nach einer häuslichen Gewalt persönliche Gegenstände und Kleidung aus ihrem Wohnhaus holen wollte. Hierbei versperrte ihr 24-jähriger Ehemann gemeinsam mit vier weiteren Angehörigen den Weg zum Grundstück und schlug einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Er wurde daraufhin festgenommen. Im weiteren Verlauf griffen die Familienangehörigen ein, die die 21-Jährige, die 21-jährige Frauenhausmitarbeiterin sowie die Beamten körperlich attackierten und versuchten, den festgenommenen 24-Jährigen zu befreien. Eine 56-jährige Angehörige schlug dabei mehrfach mit ihrem Hausschuh auf den Oberkörper, den Kopf und das Gesicht des zweiten Beamten ein. Die 21-jährigen Frauen und die Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Die 56-Jährige und eine ebenfalls festgenommene 33 Jahre alte Angehörige müssen sich nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Gerufen worden war die Polizei am Samstagmorgen gegen 11:15 Uhr. Die 21-Jährige schilderte im Beisein der Frauenhausmitarbeiterin, dass sie nach einer häuslichen Gewalt durch ihren Ehemann ihre Dokumente sowie Bekleidung aus dem Haus holen wollte und aus Angst vor weiteren Angriffen die Polizei hinzurief. Wie die eingesetzte Streife berichtet, versammelten sich umgehend die Familienangehörigen und der 24-Jährige vor dem Haus, denen der Grund des Erscheinens genannt und erläutert wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu dem Schlag in das Gesicht des Beamten und der Festnahme des 24-Jährigen. Um diesen zu befreien, stürmten drei Angehörige auf die Beamten zu, wobei die 56-Jährige einen Polizisten mit dem Schuh traktierte und die 33-Jährige später von außen die Tür des Streifenwagens aufriss. Der 24-Jährige erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen im Gesicht, die von Rettungskräften ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen zu einzelnen Tatbeteiligungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell