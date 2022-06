POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 6. Juni bis zum 13. Juni 2022

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Bereits am 30. Mai (Montag), zwischen 17.15 Uhr und 21.30 Uhr, gelangten Täter auf unbekannte Weise in ein an der Meurerstraße abgestelltes Fahrzeug und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Transportkisten mit Akku-Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

