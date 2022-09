Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 18.09.2022

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Corona-Testzelt in Elsfleth

In der Zeit vom 16.09.22, 18:00 Uhr, bis zum 17.09.22, 11:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Corona-Testzelt an der Hafenstraße ein. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250,00 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04401- 9350 zu melden.

