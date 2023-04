Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfälle; Fettbrand; Dieseldiebstahl

Reutlingen (ots)

Tabakgeschäft und Friseur überfallen (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Raubüberfälle am Mittwochmittag beschäftigen das Kriminalkommissariat Reutlingen. Kurz nach 13 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter ein Tabakgeschäft am Listplatz, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray und forderte Bargeld. Als die Mitarbeiterin die Herausgabe verweigerte, flüchtete er ohne Beute in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß und von heller Hautfarbe beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke, grauer Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Maskiert war er mit einer schwarzen FFP2-Maske, zudem führt er einen schwarzen Rucksack mit sich. Nur wenig später, gegen 13.20 Uhr, wurde ein weiterer Raub auf ein Friseurgeschäft in der Straße Im Dorf im Stadtteil Betzingen gemeldet. Auch hier wurden die anwesende Mitarbeiterin mit Pfefferspray bedroht. Als diese nicht reagierten, griff der Unbekannte selbst in die Kasse, schnappte sich mehrere Geldscheine und flüchtet anschließend in Richtung Kirche. Die Personenbeschreibung deckt sich mit der vorgenannten. Die unmittelbar nach der Alarmierung der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (cw)

Münsingen (RT): Fettbrand

Zum Brand einer Fritteuse sind die Einsatzkräfte am Mittwochmittag zu einem Einkaufsmarkt in die Auinger Hauptstraße ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr hatte dort in der Metzgereiabteilung aus noch ungeklärter Ursache die Fritteuse Feuer gefangen. Mitarbeiterinnen warfen geistesgegenwärtig die sich in griffbereiter Nähe angebrachte Löschdecke über die Brandstelle und erstickten so die Flammen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst vorsorglich mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Auch der entstandene Sachschaden beschränkte sich auf die Fritteuse mit dem Fett. (cw)

Balingen (ZAK): Dieseldiebe unterwegs

Auf einem Parkplatz in Verlängerung der Straße Stadtmühle hat zwischen Freitag, 14.04.2023, und Mittwoch, sieben Uhr, ein Kraftstoffdieb sein Unwesen getrieben. Aus den Tanks von zwei dort abgestellten Baustellenfahrzeugen schlauchten die Täter etwa 400 Liter Diesel ab. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (rn)

