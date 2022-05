PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger mit mehreren Maschen unterwegs +++ E-Scooter vor Freibad gestohlen +++ Einrichtungsgegenstände brennen +++ Scheibe mit Stein eingeworfen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger mit mehreren Maschen unterwegs, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 17.05.2022,

(fh)Erneut kam es am gestrigen Tage im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Rheingau-Taunus zu mehreren Betrugsversuchen und teils vollendeten Taten. Unbekannte Täter nutzten in mehreren Kontaktaufnahmen zu Bürgerinnen und Bürgern diverse Betrugsmaschen. Eine Frau aus Walluf beispielsweise überwies Unbekannten einen vierstelligen Geldbetrag, nachdem diese sich zuvor über einen Messengerdienst mit einer unbekannten Nummer als deren Sohn ausgegeben hatten. Einen Idsteiner dagegen erhielt einen ganz anderen Anruf. Er wurde von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma "Microsoft" kontaktiert. Dieser übernahm über eine trickreiche und gezielte Gesprächsführung die Kontrolle über den Computer des Idsteiners und tätigte über dessen Konto eine Bestellung. Glücklicherweise konnte der Senior die Transaktion stoppen, sodass ihm kein finanzieller Schaden entstand. Auch Schockanrufe machten sich Unbekannten zu Nutze. Bei dieser Masche versuchen die Täter die Angerufenen mit üblen und perfiden Szenarien zu "schocken" und sie so zu übereilten Gelüberweisungen zu bringen. So kann beispielsweise ein naher Angehöriger dringend Geld für eine Kaution nach einem schweren Verkehrsunfall benötigen. Auch kann sich ein vermeintlicher Arzt melden, der für einen Verwandten ein ganz spezielles und teures Medikament benötigt. Im Glauben den Angehörigen zu helfen, überweisen die Geschädigten dann die Beträge. Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es gestern zu solchen Anrufen, bei denen die Angerufenen vorbildlich reagierten und auflegten.

Diese Fälle zeigen erneut, wie wichtig es ist, die Masche publik zu machen. Lassen Sie sich am Telefon oder am Handy nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

2. E-Scooter vor Freibad gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Dienstag, 17.05.2022, 17:15 Uhr bis 18:50 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagabend wurde ein E-Scooter von einem Schwimmbadparkplatz in Rüdesheim gestohlen. Gegen 17:15 Uhr stellte der Nutzer des Elektrokleinstfahrzeuges der Marke "Segway" sein Gefährt auf dem Parkplatz des Freibades in der Kastanienallee ab und begab sich anschließend ins kühle Nass. Als er gegen 18:50 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, fehlte von seinem schwarzen Roller jede Spur. Der Wert des Zweirads wird auf rund 750 Euro beziffert.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 Hinweise zum Diebstahl entgegen.

3. Einrichtungsgegenstände brennen, Lorch, Gewerbepark Wispertal, Mittwoch, 18.05.2022, 01:30 Uhr / 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurden in einer Asylbewerberunterkunft in Lorch zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten kleine Feuer gemeldet. Gleich zwei Mal mussten Feuerwehr und Polizei zu der Unterkunft im Gewerbepark Wispertal anrücken. Sowohl um 01:30 Uhr, als auch um 05:00 Uhr brannten in den dortigen Gemeinschaftsräumen Einrichtungsgegenstände und Unrat. Bei den beiden kleinen Feuern entstand geringfügiger Sachschaden, zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es in beiden Fällen die kleinen Brände umgehend zu löschen. Derzeit kann ein absichtliches Entzünden der Gegenstände nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Scheibe mit Stein eingeworfen, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Vor Hahn, Dienstag, 17.05.2022, 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag haben Unbekannte in Holzhausen über Aar einen geparkten Mitsubishi beschädigt. Der rote Pickup stand zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Straße "Vor Hahn" in Holzhausen über Aar am Fahrbahnrand geparkt. Der oder die Täter warfen mit einem Stein die Heckscheibe des Pkw ein, verursachten einen Sachschaden von rund 500 Euro und flüchteten daraufhin unbemerkt.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell