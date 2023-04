POL-RT: Verkehrsunfälle; Räuberischer Diebstahl; Pkw-Aufbruch; Brände; Bahnunfall; Reiterloses Pferd; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (ots)

Über Verkehrsinsel gefahren

Leichte Verletzungen hat ein Fahrgast in einem Taxi bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 6726 erlitten. Ein 23-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Kreisstraße von Betzingen herkommend in Richtung Degerschlacht unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit überfuhr er am Ortsbeginn eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte der Pkw mit mehreren Verkehrszeichen. Ein sich auf der Rückbank befindlicher, 56 Jahre alter Fahrgast zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Mercedes wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Verkehrsinsel beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Geld entwendet und Pfefferspray eingesetzt

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord seit Dienstagnachmittag gegen einen 16-Jährigen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Jugendliche gegen 16.50 Uhr in einer Umkleidekabine einer Schulturnhalle in der Wittumstraße Bargeld entwendet haben, was vom Hausmeister und einem Lehrer bemerkt wurde. Der 16-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, wobei er den verfolgenden Lehrer mit Pfefferspray besprüht haben soll. Durch mehrere Zeugen konnte der Jugendliche bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Das mutmaßlich entwendete Geld sowie das Pfefferspray wurden von den Einsatzkräften aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der durch das Pfefferspray verletzte Lehrer war zwischenzeitlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. (mr)

Pfullingen (RT): Handtasche aus Pkw entwendet

Eine Handtasche ist einer Frau am Dienstag um die Mittagszeit aus einem Pkw entwendet worden. Die 25-Jährige hatte in der Zeit von 11.40 Uhr bis 12.10 Uhr einen Fiat 500 auf dem Wanderparkplatz Wanne abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe des Fahrzeugs ein und nahm die hinter einem Sitz liegende Tasche heraus. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände der jungen Frau. Der Schaden an dem Pkw wird auf 400 Euro geschätzt. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Kellerbrand

Zu einem Kellerbrand mussten die Rettungskräfte am Dienstagnachmittag in die Neckartenzlinger Hauffstraße ausrücken. Ersten Erkenntnissen nach war gegen 14.50 Uhr ein Akku aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Flammen griffen im Anschluss auf das Mobiliar des Kellerraums über. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf weitere Räume verhindert werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 30.000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausgerückt. Der Rettungsdienst rückte vorsorglich mit fünf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. (ms)

Weilheim (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der ICE-Strecke Ulm-Stuttgart auf Höhe von Weilheim ereignet. Ein 66 Jahre alter Mann hatte sich gegen 14.25 Uhr vor einen in Richtung Stuttgart fahrenden Zug auf das Gleisbett begeben. Trotz einer Notbremsung wurde er von dem ICE erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste bis etwa 16.25 Uhr in beide Richtungen eingestellt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Polizisten betätigen sich als Cowboys

Nach einem reiterlosen Pferd musste die Kirchheimer Polizei am Dienstagmittag fahnden. Über Notruf meldete eine 35 Jahre alte Frau kurz vor 13.30 Uhr, dass ihr Pferd sich aus dem Staub gemacht hätte und jetzt auf der B 297 zwischen dem Schafhof und Schlierbach unterwegs sei. Eine Polizeistreife entdeckte das Warmblut kurze Zeit später auf einer Wiese neben der Bundesstraße an einer Koppel mit weiteren Pferden. Mit einer provisorischen Leine konnte das friedliche Tier durch eine Beamtin bis zum Eintreffen der Reiterin festgehalten werden. (ms)

Aichtal (ES): Fußgängerin von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Aich schwere Verletzungen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr eine 56-jährige VW Golf-Lenkerin gegen 18.15 Uhr die Ortsdurchfahrt (Grötzinger Straße) in Richtung Nürtingen. Bei herrschendem Verkehr in beide Fahrtrichtungen wollte eine 65 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn von links nach rechts überqueren und wurde dabei vom Golf erfasst. Die Frau wurde über die Motorhaube hinweg abgewiesen und blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Sie musste vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden am Golf wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. (mr)

Lenningen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat sich am Dienstagabend auf der B 465 mit ihrem Wagen überschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 54-Jährige mit einem Nissan kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße von Donnstetten herkommend in Richtung Gutenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter eine Böschung hinauf und wurde dort von einem größeren Stein wieder auf die Straße abgewiesen. Hierbei überschlug sich der Nissan und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ersthelfer kümmerten sich um die augenscheinlich leicht verletzte Fahrerin und wählten den Notruf. Die Frau wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vorsorglich war mit einem Rettungshubschrauber auch ein Notarzt zugeführt worden. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben hatte, musste die 54-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Nissan, an dem sich der Blechschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro belaufen dürfte, geborgen. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzen Fahrbahn musste neben der Feuerwehr auch ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten war die B 465 zwischen Schopfloch und Gutenberg in der Zeit von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr voll gesperrt. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 42 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Berliner Straße erlitten. Der Mann wollte gegen 22.20 Uhr bei Grün zeigender Fußgängerampel die Straße beim Bahnhofsvorplatz überqueren. Dabei wurde er leicht von dem aus Richtung der Martinstraße kommenden BMW einer 78-Jährigen erfasst. Diese hatte offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampel missachtet. Der Fußgänger wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend in der Schöllkopfstraße verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Peugeot die Schöllkopfstraße in Richtung Hindenburgstraße. Auf Höhe des Bahnhofs fuhr er wohl aufgrund von Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt an der roten Ampel stehenden Opel eines 27-Jährigen auf. Sowohl der Opel-Lenker als auch dessen 25 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Funken aus dem Kamin

Zu einem gemeldeten Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Hechinger Straße im Rottenburger Stadtteil Dettingen sind in der Nacht zum Mittwoch die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 0.15 Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in dem Kamin ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Fahrzeugen sowie 40 Einsatzkräften an und kümmerte sich um die aus dem Kamin fliegenden Funken. Ein Schornsteinfeger reinigte ihn anschließend, worauf die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Karlstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge die Büroräume. Dabei stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Straßberg (ZAK): Defekter Boiler

Starke Rauchentwicklung aus dem Heizraum eines Einfamilienhauses hat am frühen Mittwochmorgen in der Schulstraße für Aufregung gesorgt. Kurz vor fünf Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 38 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte aber zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war es aufgrund eines technischen Defektes an einem Wasserboiler zu einem Brand gekommen. Durch die nachfolgende Hitzeentwicklung platzten die Wasserleitungen am Boiler und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (cw)

Hechingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Motorroller gefahren

Ein 18-Jähriger und eine 19-Jährige mussten in der Nacht zum Mittwoch eine Blutprobe abgeben, nachdem sie unter Alkoholeinfluss mit einem Motorroller unterwegs gewesen sind. Die 19-Jährige verständigte gegen 1.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie in der Martinstraße mit dem Motorroller den Bordstein gestreift hatte und anschließend zur Seite gekippt war. Dabei zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ihr 18 Jahre alter Mitfahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung beider Personen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 19-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen, der eingeräumt hatte, zuvor ebenfalls mit dem Roller gefahren zu sein, lieferte ein vorläufiges Testergebnis von rund 1,2 Promille. Beiden wurde in der Folge im Krankenhaus Blut abgenommen. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

