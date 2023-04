Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Reisebusse kontrolliert; Betrunkene aus dem Verkehr gezogen; Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Von Gerüst gestürzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in der Mülberger Straße ereignet. Dort war gegen 09.50 Uhr ein 27-Jähriger auf einem Baugerüst tätig, als ersten Erkenntnissen zufolge eine Diele durchbrach und der Mann mehrere Meter tief stürzte. Der hierdurch verletzte 27-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Reisebusse kontrolliert

Bei einer Sonderkontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch Beamte des Hauptzollamtes Stuttgart, der Kriminalpolizei, der Hochschule der Polizei und Mitarbeitern des THW Neuhausen, nahmen die Spezialisten am Donnerstag wieder gezielt den nationalen und internationalen Reisebusverkehr am Stuttgart Airport Busterminal ins Visier. Besonders im Fokus der Beamten standen Verstöße gegen das Genehmigungsrecht, die Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel der Fahrzeuge, die illegale Einreise und die Einfuhr von illegalen Betäubungsmittel. Dazu kam dieses Mal nicht nur ein Rauschgiftspürhund, sondern auch ein mobiles Röntgengerät zur Kofferkontrolle und Dokumentenprüfgeräte zum Einsatz. Zwischen neun Uhr und 14 Uhr kontrollierten knapp 70 Beamte von Polizei und Zoll insgesamt 18 Reisebusse und deren Fahrgäste.

Die Mehrzahl der festgestellten Beanstandungen betraf nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten. Verstöße gegen diese Bestimmungen sorgen bei den Fahrern für Übermüdung und Unkonzentriertheit, weshalb das Unfallrisiko folglich ansteigt. Für vier Busfahrer endete die Fahrt an der Kontrollstelle, weil sie ihre Lenkzeiten ganz erheblich überschritten hatten. Einer der Fahrer, der bereits über 32 Stunden unterwegs war, wurde nach der Kontrolle für die nächsten elf Stunden ins Bett geschickt. Neben fehlenden oder falschen Genehmigungen und Lizenzen mussten die Beamten zahlreiche gerissene Frontscheiben und andere technische Mängel an den Bussen feststellen. Ein Bus wurde aus dem Verkehr gezogen, weil das Fahrzeug nicht nur zahlreiche technische Mängel, unter anderem gerissene Bremsscheiben, aufwies, sondern das Unternehmen auch gar keine Genehmigung für den gewerblichen Personenverkehr hatte. Von den Spezialisten wurden mehr als 200 Ausweisdokumente auf Echtheit und Gültigkeit überprüft. Neben zehn Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz stellten die Beamten auch einen 28-jährigen kirgisischen Staatsangehörigen fest, der sich illegal im Bundesgebiet aufhielt. Auch für einen 44-Jährigen endete die Reise zunächst am Flughafen, nachdem sich herausstellte, dass er zur Verbüßung einer Haftstrafe aus dem Jahr 2020 zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde nachfolgend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurden zahlreiche illegal eingeführte Zigaretten und Lebensmittel festgestellt, die beschlagnahmt wurden, bzw. entsprechende Steuerverfahren nach sich ziehen. Insgesamt wurden knapp 7.000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf E-Scootern und Fahrrad unterwegs

Gleich zwei ganz erheblich betrunkene Fahrer von E-Scootern hat die Polizei am frühen Freitagmorgen in Tübingen aus dem Verkehr ziehen müssen. Gegen 0.15 Uhr fiel den Polizeibeamten im Bereich des Europaplatzes ein 23-Jähriger aufgrund seiner Fahrweise auf, weshalb er kontrolliert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille. Während der Kontrolle fiel ihm zudem noch ein Joint aus der Tasche und den Beamten vor die Füße. Gegen 2.45 Uhr trafen die Polizisten in der Karlstraße auf einen 22-Jährigen, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle des deutlich nach Alkohol riechenden Mannes wurde ein vorläufiger Atemalkoholwert von mehr als 1,4 Promille festgestellt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihre Führerscheine noch am Kontrollort beschlagnahmt. Wenig später, gegen 3.25 Uhr, fiel ein 25 Jahre alter Radler in der Gmelinstraße auf. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über 2,3 Promille. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht wie die beiden E-Scooter-Fahrer einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): In Fachklinik eingeliefert

Ein psychisch auffälliger 34-Jähriger musste am Donnerstagabend in Ebingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann, bei dem zu befürchten war, dass er sich selbst verletzten könnte, hatte zuvor das Krankenhaus verlassen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Gesuchten gegen 18.40 Uhr im Kirchengraben an, worauf die Einsatzkräfte unvermittelt von dem Mann körperlich angegangen wurden. Ein Beamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 34-Jährige musste überwältigt und im Anschluss unter polizeilicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert werden. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (mr)

