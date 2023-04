Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen durch Böllerexplosionen, Fahrzeugbrand durch Einweggrill, Unfall gefilmt und verletzt u.a.

Reutlingen (ots)

Erneute Sachbeschädigungen durch Böllerexplosionen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Innenstadtbereich erneut durch mutwillig gezündete Böller zu Sachbeschädigungen mit erheblichem Schaden gekommen. Gegen 23.25 Uhr explodierte in der Heinestraße ein Böller an einem öffentlichen Briefkasten. Nur kurze Zeit später kam es in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkt abgestellten Seat Mii zu einer erneuten Explosion eines Sprengkörpers. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Wenige Minuten später wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Silberburgstraße in die Luft gesprengt, wodurch auch die dazugehörige Klingelanlage, sowie das Gebäude, beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 10.000 Euro belaufen. In allen Fällen wurden Böller der gleichen Marke verwendet, welche durch ihre Sprengkraft erhebliche Sachschäden verursachten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07121/942-3333, zu melden.

Unterensingen (ES): Fahrzeugbrand durch Einweggrill

Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro sind das Resultat des Brandes eines VW Golf, welcher sich am Samstagabend in Unterensingen ereignete. Gegen 21.40 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Schulstraße in der Nähe des Jugendhaues gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort kamen, mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein zuvor benutzter Einweggrill, welcher als Müll im Kofferraum des Fahrzeuges entsorgt werden sollte, diesen daraufhin in Brand steckte.

Baltmannsweiler (ES): Nächtlicher Brand auf Friedhofsgelände

Zu einem Brand auf dem Friedhof in Baltmannsweiler ist die örtliche Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen ausgerückt. Anwohner der Rosenstraße bemerkten gegen 00.40 Uhr Flammen im Friedhofsgelände und verständigten die Feuerwehr. Es brannten mehrere, an einem Zaun abgestellte Mülltonnen nieder. Auch ein Teil des Zaunes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine absichtliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Denkendorf (ES): Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Zu einem folgenschweren Motorradunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Fahrer und seinem Sozius ist es Samstagmittag gegen 14 Uhr in der Köngener Straße in Denkendorf gekommen. Der 54-jährige Motorradfahrer befuhr, zusammen mit seinem 16-jährigen Sohn, die Köngener Straße in Fahrtrichtung Köngen, als auf Höhe der Ausfahrt des dortigen Einkaufsmarktes ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf die Straße fuhr. Der bevorrechtigte Motorradfahrer versuchte mittels starker Bremsung eine Kollision zu verhindern, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er und sein Sohn zu Sturz kamen und mit der Fahrzeugseite des VW kollidierten. Der 54-jährige Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Sein 16-jähriger Sohn verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Köngener Straße bis etwa 17.30 Uhr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Erkenbrechtsweiler (ES): Videoaufnahmen enden mit zwei leicht verletzten Personen

Am frühen Samstagabend hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad, bei welchem zwei Personen leicht verletzt und ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand ist, ereignet. Gegen 17.50 Uhr fuhr der 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrer, sowie seine ebenfalls 16-jährige Sozia mit dem Kleinkraftrad Mondial die K1244 von Erkenbrechtsweiler in Richtung Ruine Hohenneuffen. Angrenzend an die K1244 befindet sich ein Parkstreifen. Die Idee der beiden war, dass die 16-jährige Sozia Videoaufnahmen vom 16-jährigen Fahrer fertigt, während dieser die K1244 entlang fährt. Dies ging so lange gut, bis der 16-jährige Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve in Schräglage und Richtung Fahrbahnmitte kam. Hier rutschte der Hinterreifen des Kleinkraftrad weg, so dass das Kleinkraftrad und der Fahrer zu Fall kamen. Der 16-jährige Fahrer trennte sich von seinem Kleinkraftrad und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und kam letztlich in einem Acker zum Liegen. Unbeeindruckt dessen, dass der 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrer zu Fall kam und das Kleinkraftrad in Richtung der 16-jährigen Sozia schlitterte, filmte diese weiter. Erst im letzten Moment realisierte sie die Situation und versuchte dem auf sie zukommenden Kleinkraftrad noch auszuweichen. Dies gelang ihr allerdings nicht, woraufhin sie im Bereich der Beine getroffen wurde und leichte Verletzungen erlitt. Der 16-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Das Kleinkraftrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung

Leicht verletzt worden ist ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr in der Pfleghofstraße. Der 19-Jährige hielt sich in einer dortigen Gaststätte auf. Als er diese verließ wurde er von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte das Opfer ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen erbrachte keinen Erfolg. Den Grund für die Auseinandersetzung konnte der 19-Jährige nicht nennen.

Burladingen (ZAK): Pkw hinter Traktor übersehen

Leichte Verletzungen und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Straße Ober dem Salmendinger Weg. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Smart die Straße aus Richtung Ringingen kommend und wollte an der unbeschilderten Kreuzung vor der Biogasanlage in gerader Richtung weiterfahren. An der Kreuzung erkannte er den von rechts kommenden Traktor mit Anhänger und verlangsamte seine Fahrt um diesen passieren zu lassen. Nachdem der Traktor vorbei war, fuhr er ohne Anzuhalten in die Kreuzung ein und übersah den Pkw welcher hinter dem Traktor in gleicher Richtung fuhr. Der 62-Jährige kollidierte hierbei mit dem Nissan Note eines 28-jährigen, wodurch dieser sich einmal um die Achse drehte. Beide Fahrzeuglenker mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7.000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

Meßstetten (ZAK): Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr ist es in der Adolf-Groz-Straße in Meßstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Renault Twingo die Adolf-Groz-Straße in Richtung Friedrichstraße. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte eine erhebliche Alkoholisierung beim Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrer während der Fahrt telefonierte. Am Fahrzeug des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Am geparkten Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf ca. 15.000 Euro. Der Fahrer musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben und sieht sich nach erfolgter Blutentnahme einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.

