POL-S: Bei vermeintlichem Rauschgiftgeschäft ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (04.02.2023) in der Straße Im Kaisemer einen 54-jährigen körperlich behinderten Mann überfallen. Als der 54-Jährige gegen 21.40 Uhr vor seiner Haustür stand, bemerkte er, wie ein unbekannter Mann an seiner Gürteltasche zog. Der Unbekannte konnte die Tasche, in der sich 200 Euro Bargeld und Ausweispapiere befanden, trotz Gegenwehr des Opfers ...

