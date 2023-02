Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Behinderten Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (04.02.2023) in der Straße Im Kaisemer einen 54-jährigen körperlich behinderten Mann überfallen. Als der 54-Jährige gegen 21.40 Uhr vor seiner Haustür stand, bemerkte er, wie ein unbekannter Mann an seiner Gürteltasche zog. Der Unbekannte konnte die Tasche, in der sich 200 Euro Bargeld und Ausweispapiere befanden, trotz Gegenwehr des Opfers vom Gürtel abreißen und flüchtete anschließend die Straße Im Kaisemer abwärts in Richtung Heilbronner Straße. Der Täter soll braune Haare haben, zirka 170 Zentimeter groß, schlank und etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er war mit einer dunkelbraunen Lederjacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell