Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Stadtbahn erfasst - Fußgänger schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 44-jähriger Fußgänger ist am Samstagnachmittag (04.02.2023) gegen 16.20 Uhr im Bereich der U-Haltestelle Steinhaldenfeld von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der vermutlich alkoholisierte Mann wollte im Bereich der Haltestelle den Gleiskörper überqueren, obwohl das gelbe Springlicht am Übergang in Betrieb war und übersah hierbei offenbar die von links kommende Stadtbahn der Linie U2. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und des rechtzeitigen Klingelzeichens des 46-jährigen Stadtbahnfahrers konnte der Zusammenprall nicht verhindert werden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. An der Stadtbahn entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war zum Zeitraum der Unfallaufnahme unterbrochen.

