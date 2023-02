Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (03.02.2023) im Bereich einer Schule an der Jahnstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. 14 Polizeibeamte kontrollierten zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr den Verkehr in stadteinwärtiger Richtung und legten ihr Augenmerk insbesondere auf die Geschwindigkeit, nichtangelegte Sicherheitsgurte und die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen. Dabei hatten vier Verkehrsteilnehmer das Mobiltelefon verbotswidrig benutzt, einer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. 20 Verkehrsteilnehmer überschritten die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h um mehr als 21 km/h. Ein Autofahrer war mit 85 km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell