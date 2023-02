Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (01.02.2023) zwei Männer im Alter von 28 und 33 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mutmaßlich Wohnhäuser im Bereich der Asangstraße/Uhlbacher Straße ausgespäht zu haben. Ein Zeuge bemerkte insgesamt drei Männer, die offensichtlich seit einigen Tagen mehrere Wohnhäuser und Hinterhöfe ausspähten und verständigte gegen 13.30 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen zwei der Männer in der Asangstraße an und kontrollierten sie. Hierbei fanden sie einen Rucksack mit diversem Einbruchswerkzeug, den der 28 Jahre alte Tatverdächtige beim Erblicken der Polizeibeamten in eine Hecke warf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Die beiden 28 und 33 Jahre alten wohnsitzlosen, nordmazedonischen Staatsangehörigen wurden im Laufe des Donnerstags (02.02.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

