POL-S: Trickdiebstahl durch vorgetäuschten Geldwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) haben Trickbetrüger in einem Schmuckgeschäft 100 Euro durch einen vorgetäuschten Geldwechsel erbeutet. Gegen 14.00 Uhr betraten eine Frau und ein Mann das Schmuckgeschäft in der Sophienstraße. Sie interessierten sich zunächst für ein Schmuckstück. Bei der anschließenden Bezahlung lenkten die Tatverdächtigen die Frau ab und stahlen das Geld. Das Pärchen verließ nach dem Kauf des Schmuckstücks das Geschäft in unbekannte Richtung. Die unbekannte Frau soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte eine schmale Figur und schwarze lange Haare, die sie vermutlich als Zopf trug. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einem weißen Schal. Der unbekannte Mann soll ebenfalls etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, mit normaler Figur und dunkler Hautfarbe. Er hatte dunkle Haare, einen kurzen Bart und trug einen schwarzen Schnauzer. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer khakifarbenen Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

