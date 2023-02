Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährige sexuell belästigt - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (02.02.2023) an der Straße Ob dem Steinbach eine 17 Jahre alte Jugendliche sexuell belästigt. Die 17-Jährige stand gegen 06.45 Uhr an der Haltestelle, als sich ein unbekannter Mann direkt neben sie stellte. Der Unbekannte bedrängte das Mädchen und berührte sie unsittlich an der Brust. Sie wehrte sich heftig gegen die Berührungen, sodass der Mann von ihr abließ und in unbekannte Richtung weglief. Der Unbekannte soll circa 40 Jahre alt und 185 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte einen kräftigen Körperbau sowie kurze dunkelblonde oder braune Haare, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze FFP2-Maske. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell