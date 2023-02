Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße Himmelsleiter sind am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) zwei Autos in Brand geraten. Ein 61-jähriger Passant bemerkte gegen 13.50 Uhr offenes Feuer an einem geparkten Smart und alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand dieser in Vollbrand. Das Feuer griff zudem auf einen daneben parkenden Seat über, wodurch dieser ebenfalls komplett ausbrannte. Ein weiterer parkender VW wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand und meldete gegen 14.30 Uhr "Feuer aus". Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, verletzt wurde niemand. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

