POL-S: Elektroschrott von Deponie gestohlen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einem Getränkemarkt an der Rotenbergstraße, bei dem am frühen Mittwochmorgen (01.02.2023) ein Unbekannter Bargeld, Getränke und Fleischwaren im Wert von etwa 1.000 Euro erbeutet hat. Der Einbrecher hebelte kurz vor 05.00 Uhr die Eingangstür des Getränkemarktes auf, nahm das Bargeld aus der Kasse, diverse alkoholische Getränke sowie Fleischwaren an ...

