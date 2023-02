POL-S: Autofahrer mit Schusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 28 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (01.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Liebknechtstraße schwere Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige überquerte kurz nach 07.00 Uhr an einem Zebrastreifen die Fahrbahn der Liebknechtstraße in Richtung der S-Bahn-Gleise. Dabei erfasste ihn der Pritschenwagen eines 31-Jährigen, der auf der Liebknechtstraße in Richtung Robert-Koch-Straße ...

