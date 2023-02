Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (01.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Liebknechtstraße schwere Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige überquerte kurz nach 07.00 Uhr an einem Zebrastreifen die Fahrbahn der Liebknechtstraße in Richtung der S-Bahn-Gleise. Dabei erfasste ihn der Pritschenwagen eines 31-Jährigen, der auf der Liebknechtstraße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den 28-Jährigen und brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

