Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 3 PKW zerkratzt und beschädigt

33034 Brakel (ots)

Mittwoch, 25.01.2023 - Samstag, 28.01.2023,

Unbekannte Täter beschädigten in der Brakeler Innenstadt insgesamt drei Fahrzeuge.

In der Neustadt wurde in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagvormittag der Lack eines geparkten VW Passat teilweise zerkratzt und die Motorhaube sowie die Front beschädigt.

Am Freitagmittag zerkratzten Unbekannte den Lack eines an einem Fitnessstudio in der Ostheimer Straße abgestellten Audi Cabriolets.

Bereits in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen wurde der Lack eines in der Bahnhofstraße geparkten weißen VW T-Cross zerkratzt sowie ein Kotflügel beschädigt.

Hinweise und verdächtige Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) entgegen. /Hei

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell