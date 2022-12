POL-K: 221229-3-K Radfahrer von Stadtbahn erfasst - 69-Jähriger in Klinik gestorben

Köln (ots) - Die Kripo Köln fahndet nach zwei Männern, die am Mittwoch (28. Dezember) gegen 13.30 Uhr an der Ausfahrt eines innerstädtischen Parkhauses die Armbanduhr eines Kölnbesuchers (79) geraubt haben sollen. Mit der Beute seien die Verdächtigen vom Tatort an der Großen Brinkgasse in Richtung Benesisstraße weggerannt, so der leicht verletzte Geschädigte. ...

mehr