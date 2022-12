Polizei Köln

POL-K: 221228-5-K Autoknacker in der Kölner Innenstadt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Mit Hilfe eines aufmerksamen Parkhauswächters und Aufnahmen aus der dortigen Videoüberwachung haben Polizisten am Dienstagabend (27. Dezember) in der Kölner Innenstadt zwei mutmaßliche Autoknacker (38, 39) festgenommen. Die beiden Männer, die aus Frankreich und Algerien stammen und in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16 Uhr hatte der 43 Jahre alte Fahrer eines Mercedes AMG seinen Wagen unverschlossen auf dem Parkdeck des Parkhauses auf der Brinkgasse vorgefunden und dabei den Diebstahl einer größeren Menge Bargeld aus dem Handschuhfach bemerkt. Umgehend informierte der 43-Jährige neben der Polizei auch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der kurzerhand die Aufnahmen der Videoüberwachung zur Verfügung stellte auf denen die beiden Männer gegen 12.40 Uhr während ihres Beutezugs zu sehen waren.

Als der Parkhauswächter das Duo keine zwei Stunden später erneut auf einem Parkdeck anhand dieser Aufnahmen wieder erkannte, gelang schließlich die Verfolgung und die Festnahme des 39-jährigen Tatverdächtigen durch ein Streifenteam auf der Pfeilstraße. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei nahmen Einsatzkräfte dann wenig später auch den Komplizen in einem nahe gelegenen Hostel fest. (iv/al)

