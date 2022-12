Polizei Köln

POL-K: 221228-3-K Jahreswechsel in Köln - Mehrere hundert Polizisten im Einsatz

Köln (ots)

In der Silvesternacht werden mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten in Köln im Dienst sein. Zusätzliches Personal auf den Wachen sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei stehen für polizeiliche Einsätze zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Einsatzkräfte das Ordnungsamt bei Maßnahmen zur Einhaltung der Feierregeln in der Stadt unterstützen.

"Die Stadt wird wieder voller sein als in den letzten zwei Jahren. Während die Regelungen der Pandemie das Feiern in den Silvesternächten 2020 und 2021 noch sehr beschränkt hatten, werden die Menschen dieses Jahr ohne größere Einschränkungen ins neue Jahr starten können", sagt Polizeioberrat Jürgen Mehlem, der den Einsatz aus der Polizeiinspektion 1 leiten wird: "wir erwarten wieder mehr Menschen auf den Straßen und haben uns dementsprechend auf den Jahreswechsel vorbereitet. Wie auch sonst gilt: Wir schützen die, die friedlich feiern wollen. Und das werden vor allem die merken, die sich nicht an die Regeln halten."

Wie auch schon am Karnevalsauftakt hat Polizeipräsident Falk Schnabel ab 18 Uhr bis um 6 Uhr am Neujahrsmorgen polizeiliche Anhalt- und Sichtkontrollen für den gesamten linksrheinischen Innenstadtbereich angeordnet. Die polizeilichen Möglichkeiten gehen damit über die Regelungen der innerstädtischen Waffenverbotszonen hinaus.

Im Fokus der Polizei stehen insbesondere die Party-Hotspots wie das Zülpicher Viertel und die Altstadt sowie das Domumfeld und der Rheinboulevard. Darüber hinaus werden Polizistinnen und Polizisten am Görlinger Zentrum in Bocklemünd verstärkt Präsenz zeigen.

Auf der Homepage der Stadt Köln (https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/silvester-koeln) sind weitere Informationen wie zum Beispiel eine interaktive Karte mit Verkehrssperrungen und den Feuerwerksverbotszonen eingestellt.

Hinweis für Pressevertreterinnen und Pressevertreter:

Die Pressestelle der Polizei ist am 31. Dezember ab 20 Uhr für Silvesterereignisse unter der Telefonnummer 0221-229 2021 erreichbar. Für alle anderen Medienanfragen, beispielsweise zu Verkehrsunfällen, ist die Leitstelle unter der bekannten Rufnummer erreichbar.

An Neujahr wird die Polizei gegen Mittag ausführlich zum bis dahin bekannten Einsatz- und Kriminalitätsgeschehen Stellung nehmen. Eine Aufstellung von Kriminalitätszahlen der Silvesternacht sowie ein Vergleich mit den Vorjahren wird die Polizei aufgrund des meist etwa eine Woche andauernden Anzeigeneingangs erst am 6. Januar veröffentlichen. Der Einsatz zur Sessionseröffnung am 11.11. hat einmal mehr gezeigt, dass eine frühere Bilanzierung des Kriminalitätsgeschehens nicht verlässlich ist. (ph/de)

