Polizei Köln

POL-K: 221228-1-K Bewaffnete überfallen Tankstelle und Kiosk - Fahndung und Zeugensuche

Köln (ots)

Nach bewaffneten Überfällen auf einen Kiosk in Niehl am Dienstagabend (27. Dezember) sowie einer Tankstelle in Dünnwald am Mittwochmorgen (28. Dezember) fahndet die Polizei Köln nach den Tätern und sucht Zeugen. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten geringe Mengen Bargeld. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten liegen derzeit nicht vor.

Gegen 22 Uhr hatten zwei mit Mund-Nasen-Schutze maskierte und etwa 1,70 Meter große Männer das Büdchen auf der Sebastianstraße Ecke Hillesheimstraße betreten. Die vom Mitarbeiter (35) als jugendlich beschriebenen dunkel gekleideten Unbekannten sollen diesen mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Mit dem vom 35-Jährigen übergebenen Geld sollen sie von der Hillesheimstraße zu Fuß nach rechts in die Feldgärtenstraße geflüchtet sein. Einer der Unbekannten soll eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen getragen haben.

Rund acht Stunden später bedrohten ebenfalls zwei maskierte Täter eine Angestellten (25) einer Tankstelle an der Kreuzung Odenthaler Straße/Berliner Straße mit einer Pistole und forderten die Herausgabe der Einnahmen. Die bewaffneten Männer sollen schlank, etwa 1,75 Meter groß, circa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll eine Jacke der Marke "Wellensteyn" und eine schwarze OP-Maske getragen haben. Laut Zeugenaussagen war das Duo zu Fuß über die Odenthaler Straße in Richtung Bergisch Gladbach davongelaufen.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/kk)

