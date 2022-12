Polizei Köln

POL-K: 221227-3-K Fußgänger verstirbt nach Unfall in Riehl

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 12. Dezember, Ziffer 2 und vom 13. Dezember, Ziffer 3

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5392873

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5393466

Nach dem Verkehrsunfall am 12. Dezember auf der Boltensternstraße im Stadtteil Riehl ist der beteiligte 84 Jahre alte Fußgänger am Freitag (23. Dezember) in Folge seiner schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben.

Der Kölner war am Montagnachmittag in Höhe der Bushaltestelle an der Hertha-Klaus-Straße von einem Peugeot erfasst worden, nachdem dieser zuvor in Richtung Niehler Ei von der Fahrbahn abgekommen war.

Die beim Verkehrskommissariat 2 geführten Ermittlungen dauern weiterhin an. (al/kk)

