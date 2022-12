POL-DN: Diebe stehlen rund 100 Meter Kabel

Kreuzau (ots) - In Kreuzau-Schlagstein haben Unbekannte am Dienstagabend (20.12.2022) in der Straße "Am Schlagstein" insgesamt vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Diese waren am Fahrbahnrand geparkt. Zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr am Dienstag öffneten der oder die Täter gewaltsam die Kofferraumtüren aller vier Fahrzeuge. Dann entwendeten sie Werkzeuge mit Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand an ...

