POL-DN: Unbekannte greifen zwei Passanten an

Düren (ots) - Auf der Breslauer Straße in Düren sind Unbekannte am Wochenende in einen Kindergarten eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:15 Uhr am Freitag (16.12.2022) und 07:00 Uhr am Montag (19.12.2022). Der oder die Täter hatten sich durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu der Kita verschafft. Sie öffneten mehrere Spinde und öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter verursachten ...

