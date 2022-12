Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen gleich vier Firmenfahrzeuge auf

Kreuzau (ots)

In Kreuzau-Schlagstein haben Unbekannte am Dienstagabend (20.12.2022) in der Straße "Am Schlagstein" insgesamt vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Diese waren am Fahrbahnrand geparkt.

Zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr am Dienstag öffneten der oder die Täter gewaltsam die Kofferraumtüren aller vier Fahrzeuge. Dann entwendeten sie Werkzeuge mit Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 1500 Euro.

Eine Zeugin beobachtete in unmittelbarer Nähe zum Tatort gegen 17:30 Uhr zwei männliche Personen auf einer Bank an der Rur. Diese saßen laut Angabe der Zeugin für mindestens eine Stunde dort. Die beiden Männer trugen weiße Basecaps, darüber hatten sie Kapuzen gezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell