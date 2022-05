POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Sperrung der B525

Bocholt (ots) - Sprengen wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten in Bocholt. Das Geschehen spielte sich an der Wiesenstraße ab. Den Tätern gelang es ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht, an Geld oder Zigaretten im Inneren des Geräts zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr