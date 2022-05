Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Mehrere Gefahrenstellen durch Sturm

Kreis Borken (ots)

Aufgrund der Unwetterlage ist es an verschiedenen Stellen des Kreises Borken am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags zu Gefahrenstellen im Straßennetz gekommen. Durch das stürmische Wetter sind an mehreren Stellen Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die Polizei bittet um vorsichtige, der Witterung angepasste Fahrweise. (to)

